В Туве глав Минлесхоза и Авиалесоохраны отстранили после смертельного ДТП

Ранее в Улуг-Хемском районе региона на автодороге Р-257 «Енисей» произошло ДТП, в котором погибли пять человек, пишет RT. Одним из участников аварии был автомобиль ГАУ РТ «Авиалесоoхрана».

Как отметил Ховалыг, по предварительным данным правоохранителей, водитель служебного авто находился в состоянии опьянения: предельный уровень алкоголя был превышен почти в пять раз.

«Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной ... В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования ... и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», — написал глава республики в своем Telegram-канале.

