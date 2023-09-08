В Туве глав Минлесхоза и Авиалесоохраны отстранили после смертельного ДТП
Министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны региона отстранили от должностей после смертельного ДТП с водителем подведомственного чиновникам учреждения. Об этом заявил глава республики Владислав Ховалыг.
Ранее в Улуг-Хемском районе региона на автодороге Р-257 «Енисей» произошло ДТП, в котором погибли пять человек, пишет RT. Одним из участников аварии был автомобиль ГАУ РТ «Авиалесоoхрана».
Как отметил Ховалыг, по предварительным данным правоохранителей, водитель служебного авто находился в состоянии опьянения: предельный уровень алкоголя был превышен почти в пять раз.
«Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной ... В связи с этим принял решение освободить от занимаемых должностей министра лесного хозяйства и природопользования ... и руководителя Авиалесоохраны, которые не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении», — написал глава республики в своем Telegram-канале.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru