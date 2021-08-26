Собаки напали на семилетнего ребенка в подмосковном Дмитрове
В городе Дмитрове Московской области уличные собаки искусали семилетнего ребенка; по данному инциденту проводится проверка. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем канале в Telegram.
По данным следователей, бродячие собаки набросились на мальчика в поселке Никольское Дмитровского городского округа. Ребенок госпитализирован с травмами. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность".
"В ходе проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних и об обращении с животными", - указано в сообщении. По результатам проверки могут быть приняты меры прокурорского реагирования.
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