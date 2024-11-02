СМИ: Стая собак напала на ребенка в Хабаровске
Собаки напали на мальчика в Хабаровском крае, ребенок смог отбиться, но получил травмы, сообщил Telegram-канал «Amur Mash».
Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Парус» на улице Юнгов. Согласно данным, стая бродячих псов набросилась на мальчика, когда тот вышел на детскую площадку. Псы повалили ребенка на землю, покусали и разодрали куртку. Мальчик смог отбиться и убежать домой.
Сообщается, что родители оказали ему первую помощь. Семья обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.
Ранее подросток стал жертвой нападения бродячей собаки в Кузбассе, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Горелкин: Блогерам не нужно верифицировать канал, если соцсети нет в реестре РКН
- Россиянам объяснили, как не столкнуться с мошенниками на онлайн-курсах
- Ефимов: Москвичи купили и арендовали у города 456 участков для ИЖС за пять лет
- Бельгия присоединилась к Франции в расследовании против Telegram
- Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов
- СМИ: Первый официально работающий кот Барсик пропал в Перми
- Песня из «Трех котов» стала самой популярной на «Кинопоиске»
- Медведев: В договоре с КНДР предусмотрено оказание помощи в случае нападения
- В пригороде Лиона произошли беспорядки
- СМИ: Стая собак напала на ребенка в Хабаровске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru