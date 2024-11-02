СМИ: Стая собак напала на ребенка в Хабаровске

Собаки напали на мальчика в Хабаровском крае, ребенок смог отбиться, но получил травмы, сообщил Telegram-канал «Amur Mash».

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Отмечается, что инцидент произошел во дворе жилого комплекса «Парус» на улице Юнгов. Согласно данным, стая бродячих псов набросилась на мальчика, когда тот вышел на детскую площадку. Псы повалили ребенка на землю, покусали и разодрали куртку. Мальчик смог отбиться и убежать домой.

Сообщается, что родители оказали ему первую помощь. Семья обратилась в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток стал жертвой нападения бродячей собаки в Кузбассе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СобакиХабаровск

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