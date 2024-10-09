В Госдуме предложили создать службу по отлову бродячих собак
Система борьбы с бродячими собаками в России нуждается в концептуальном пересмотре, сообщила депутат Госдумы Василина Кулиева.
«Сейчас срочно нужна служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, пусть она будет временной, но она должна решить проблему», - сказала она в беседе с «Газетой.Ru».
По словам депутата, чаще всего нападения бродячих собак происходят на Дальнем Востоке, потому именно этот регион нуждается в помощи федерального центра.
Ранее стая собак напала на девочку в якутском поселке Чульман. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако региональные врачи не смогли помочь, и девочка скончалась, передает «Радиоточка НСН».
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