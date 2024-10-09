В Госдуме предложили создать службу по отлову бродячих собак

«Сейчас срочно нужна служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, пусть она будет временной, но она должна решить проблему», - сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, чаще всего нападения бродячих собак происходят на Дальнем Востоке, потому именно этот регион нуждается в помощи федерального центра.

Ранее стая собак напала на девочку в якутском поселке Чульман. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако региональные врачи не смогли помочь, и девочка скончалась, передает «Радиоточка НСН».

