Подростка госпитализировали в Кузбассе после нападения собаки

Женщина отметила, что в районе, где собака напала на ее сына, проходит дорога, по которой ходят как взрослые, так и дети.

Ранее депутат Госдумы Василина Кулиева заявила, что система борьбы с бродячими собаками в России нуждается в концептуальном пересмотре. По ее словам, сегодня необходима служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, передает «Радиоточка НСН».

