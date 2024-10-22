Подростка госпитализировали в Кузбассе после нападения собаки
Жительница Киселевска рассказала, что ее сын-подросток стал жертвой нападения бродячей собаки, сообщается в паблике «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».
Женщина отметила, что ее сын возвращался из колледжа и слушал в наушниках музыку. Подросток не заметил, как к нему приблизилась бродячая собака. Она подошла к подростку и укусила за ногу. Студенту удалось отбиться от животного. После этого его госпитализировали с рваной раной в местную больницу.
Женщина отметила, что в районе, где собака напала на ее сына, проходит дорога, по которой ходят как взрослые, так и дети.
Ранее депутат Госдумы Василина Кулиева заявила, что система борьбы с бродячими собаками в России нуждается в концептуальном пересмотре. По ее словам, сегодня необходима служба по отлову бродячих собак с конкретными полномочиями, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru