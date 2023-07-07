Ставропольского чиновника арестовали по подозрению в хищении денег на нужды СВО
Экс-председатель комитета по делам национальностей и казачества Ставропольского края арестован до 20 августа Ленинским районным судом города Ставрополя по подозрению в хищении денежных средств, которые были выделены для обеспечения нужд участников спецоперации. Об этом сообщил портал Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
Фамилия чиновника, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, не разглашается, однако, как сообщило агентство РИА Новости, комитет в 2022 году возглавлял Александр Писаренко.
Сообщается, что обвиняемый подписал контракты с предпринимателями на закупку продукции для участников СВО по завышенной стоимости, причем разница между реальной ценой и указанной в документах превышала 76 млн рублей. Отмечается, что денежные средства были похищены и распределены по собственному усмотрению чиновником и соучастниками преступления.
Ранее суд отправил под домашний арест замглавы Карачаево-Черкесии Ирину Гербекову, подозреваемую в создании преступного сообщества и хищении из госбюджета более 100 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru