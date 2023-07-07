Ставропольского чиновника арестовали по подозрению в хищении денег на нужды СВО

Фамилия чиновника, обвиняемого в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, не разглашается, однако, как сообщило агентство РИА Новости, комитет в 2022 году возглавлял Александр Писаренко.

Сообщается, что обвиняемый подписал контракты с предпринимателями на закупку продукции для участников СВО по завышенной стоимости, причем разница между реальной ценой и указанной в документах превышала 76 млн рублей. Отмечается, что денежные средства были похищены и распределены по собственному усмотрению чиновником и соучастниками преступления.

Ранее суд отправил под домашний арест замглавы Карачаево-Черкесии Ирину Гербекову, подозреваемую в создании преступного сообщества и хищении из госбюджета более 100 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

