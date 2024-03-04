Два человека пострадали при обстреле брянской Суземки

Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Двое сотрудников СК пострадали при детонации дрона в Брянской области

По словам губернатора, в результате атаки два человека получили «легкие ранения». Пострадавшим оказывают необходимую помощь.

«Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение», — добавил Богомаз.

Ранее в Брянской области уничтожили два дрона ВСУ, попытавшихся атаковать Клинцовский район, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПострадавшиеОбстрелБрянская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры