Два человека пострадали при обстреле брянской Суземки
4 марта 202412:39
Поселок Суземка в Брянской области подвергся обстрелу со стороны Украины. Об этом написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, в результате атаки два человека получили «легкие ранения». Пострадавшим оказывают необходимую помощь.
«Частично поврежден один жилой дом, нарушено энергоснабжение», — добавил Богомаз.
Ранее в Брянской области уничтожили два дрона ВСУ, попытавшихся атаковать Клинцовский район, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru