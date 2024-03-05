Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково
Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
По словам губернатора, было зафиксировано девять «прилетов». Из-за обстрела произошел пожар, огонь уже потушен. Никто не пострадал, отмечает Ura.ru.
«Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.
Специалисты начнут восстановительные работы, когда обстановка будет безопасной.
Ранее ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, были повреждены здания объектов торговли и частный дом, напоминает телеканал «360».
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