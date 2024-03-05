Старовойт: ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушково

Украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В курском поселке Теткино украинской дрон повредил автомобиль

По словам губернатора, было зафиксировано девять «прилетов». Из-за обстрела произошел пожар, огонь уже потушен. Никто не пострадал, отмечает Ura.ru.

«Также повреждены линии электропередачи. Без электроснабжения остались станция Глушково и село Кульбаки», — написал Старовойт в своем Telegram-канале.

Специалисты начнут восстановительные работы, когда обстановка будет безопасной.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, были повреждены здания объектов торговли и частный дом, напоминает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелЖелезная ДорогаКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры