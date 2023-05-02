Старовойт: ВСУ обстреляли село Теткино под Курском

«Всего зафиксировано 10 прилетов. <...> В 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, из-за обстрела была повреждена газовая труба низкого давления, отмечает телеканал «360».

Пострадавших среди местных жителей нет.

Ранее ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, напоминает РИА ФАН. Были повреждены фасады трех домов, кроме того, населенный пункт лишился электроснабжения.

