Старовойт: ВСУ обстреляли село Теткино под Курском
Украинские силовики обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Всего зафиксировано 10 прилетов. <...> В 7 домовладениях есть повреждения крыш, фасадов, окон, заборов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, из-за обстрела была повреждена газовая труба низкого давления, отмечает телеканал «360».
Пострадавших среди местных жителей нет.
Ранее ВСУ обстреляли поселок Краснооктябрьский в Курской области, напоминает РИА ФАН. Были повреждены фасады трех домов, кроме того, населенный пункт лишился электроснабжения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru