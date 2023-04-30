Губернатор сообщил о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка
Число жертв обстрела поселка Суземка в Брянской области увеличилось до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Спасатели разбирают завалы разрушенного дома. Обнаружены тела еще двух мирных жителей.
«Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей», - написал глава региона.
В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации. Началась оценка ущерба.
Обстрелу ВСУ накануне подверглась Новая Каховка в Херсонской области. В городе пропало электричество, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru