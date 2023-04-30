Губернатор сообщил о четырех погибших при обстреле брянского поселка Суземка

Число жертв обстрела поселка Суземка в Брянской области увеличилось до четырех. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Украина второй раз за ночь обстреляла Брянскую область

Спасатели разбирают завалы разрушенного дома. Обнаружены тела еще двух мирных жителей.

«Всего на данный момент от действий украинских националистов пострадали двое граждан, они доставлены в больницу и находятся под присмотром медиков. Погибли четверо мирных жителей», - написал глава региона.

В поселке ввели режим чрезвычайной ситуации. Началась оценка ущерба.

Обстрелу ВСУ накануне подверглась Новая Каховка в Херсонской области. В городе пропало электричество, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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