Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Под обстрел украинской армии попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.

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Зафиксировано восемь прилетов. Пострадавших и разрушений у мирного населения нет, уточнил Старовойт.

«Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода», - добавил он.

Старовойт в среду днем сообщил об обстреле города Суджа со стороны Украины. Сильные повреждения получил жилой дом, возник пожар, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
ТЕГИ:Курская ОбластьОбстрелВСУУкраина

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