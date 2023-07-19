Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области
19 июля 202320:24
Под обстрел украинской армии попал поселок Теткино Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Роман Старовойт.
Зафиксировано восемь прилетов. Пострадавших и разрушений у мирного населения нет, уточнил Старовойт.
«Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода», - добавил он.
Старовойт в среду днем сообщил об обстреле города Суджа со стороны Украины. Сильные повреждения получил жилой дом, возник пожар, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru