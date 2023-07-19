Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Теткино в Курской области

Зафиксировано восемь прилетов. Пострадавших и разрушений у мирного населения нет, уточнил Старовойт.

«Повреждены газовая труба, хозпостройки и ограждения на территории спиртзавода», - добавил он.

Старовойт в среду днем сообщил об обстреле города Суджа со стороны Украины. Сильные повреждения получил жилой дом, возник пожар, передает «Радиоточка НСН».

