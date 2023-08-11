ПВО сбила два украинских беспилотника на подлете к Курску
Средства противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника на подлете к Курску. Об этом сообщил глава Курской области Роман Старовойт.
Инцидент произошел накануне около 23:00.
«На подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА. Спасибо нашим воинам за защиту и профессионализм!» — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее СМИ сообщили, что дрон-камикадзе ВСУ попытался атаковать комбинат по переработке зерна в поселке Теткино под Курском. Разрушений нет, никто не пострадал, пишет Ura.ru.
Накануне Минобороны заявило о пресечении попыток Киева осуществить атаки беспилотниками в Калужской, Московской областях и вблизи Севастополя, пишет RT.
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