Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность

«Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», - говорится в публикации.

Старовойт призвал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, губернатор посоветовал зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.

Утром 29 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».

