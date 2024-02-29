Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность
В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
«Курск и Курский район – ракетная опасность! В Курской области запущена система оповещения населения», - говорится в публикации.
Старовойт призвал укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тем, кто находится на улице, губернатор посоветовал зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход.
Утром 29 февраля силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Курской областью. Пострадавших и разрушений нет, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старовойт: в Курске объявлена ракетная опасность
- РПЛ запретила «Спартаку» играть на домашнем поле из-за качества газона
- Анна Хилькевич станет третьей ведущей «Новой Фабрики звезд»
- В РПЦ призвали ставить билборды с данными о числе новорожденных за сутки
- Экономист спрогнозировал рост спроса на семейную ипотеку на 40-50%
- Пентагон допустил войну НАТО с РФ в случае поражения Украины
- Финансист посоветовала россиянам брать отпуск в июле и октябре
- Трамп призвал Байдена пройти тест на умственные способности
- Группа The Hatters сняла клип с помощью ИИ
- Экс-депутат Госдумы Варшавский получил 8 лет колонии за коррупцию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru