Старовойт: Беспилотник повредил подстанцию в Курской области
29 сентября 202305:24
Беспилотный летательный аппарат Украины сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.
Из-за этого были обесточены пять населенных пунктов и больница. Атака произошла в слободе Белой Беловского района.
К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.
До этого Старовойт сообщал о работе системы противоракетной обороны в Курском районе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru