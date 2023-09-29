Старовойт: Беспилотник повредил подстанцию в Курской области

Беспилотный летательный аппарат Украины сбросил два взрывных устройства на подстанцию в Курской области, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

Очередной украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Из-за этого были обесточены пять населенных пунктов и больница. Атака произошла в слободе Белой Беловского района.

К восстановлению электроснабжения приступят, как только станет безопасно.

До этого Старовойт сообщал о работе системы противоракетной обороны в Курском районе.

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаКурская ОбластьБеспилотники

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