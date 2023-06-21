СМИ: в Курской области перехватили беспилотники ВСУ

Российские пограничники 21 июня перехватили два беспилотника украинской армии в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.

Пушилин заявил, что ВСУ атаковали центр Донецка ударным беспилотником

По информации издания, один дрон уничтожили из автомата, второй посадили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что беспилотники пытались атаковать деревню Елизаветовка Глушковского района. Пострадавших и разрушений нет.

По данным СМИ, утром 21 июня беспилотник упал в районе деревни Лукино в Новой Москве. Перед этим был слышен громкий взрыв, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиКурская Область

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