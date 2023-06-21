СМИ: в Курской области перехватили беспилотники ВСУ
21 июня 202323:06
Российские пограничники 21 июня перехватили два беспилотника украинской армии в Курской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации издания, один дрон уничтожили из автомата, второй посадили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Отмечается, что беспилотники пытались атаковать деревню Елизаветовка Глушковского района. Пострадавших и разрушений нет.
По данным СМИ, утром 21 июня беспилотник упал в районе деревни Лукино в Новой Москве. Перед этим был слышен громкий взрыв, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru