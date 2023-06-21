СМИ: в Курской области перехватили беспилотники ВСУ

По информации издания, один дрон уничтожили из автомата, второй посадили силами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Отмечается, что беспилотники пытались атаковать деревню Елизаветовка Глушковского района. Пострадавших и разрушений нет.

По данным СМИ, утром 21 июня беспилотник упал в районе деревни Лукино в Новой Москве. Перед этим был слышен громкий взрыв, передает «Радиоточка НСН».

