Старовойт предупредил о попытках диверсантов проникнуть в Курскую область
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что диверсионно-разведывательные группы с территории Украины не оставляют попытки войти на территорию региона. Однако, как утверждает глава региона, «российские бойцы не позволили им это сделать».
Старовойт уточнил, что попытка прорыва была в районе поселка Тёткино. Им противостоят бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ.
Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
Ранее сегодня губернатор Белгородской оьбласти сообщил, что после атаки со стороны ВСУ один человек погиб и шестеро пострадали в Белгороде.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области столкнулись электричка и легковой автомобиль
- Берлинское техно признали объектом культурного наследия ЮНЕСКО
- Песков: Решение по активам Danone приняли по соображениям целесообразности
- Концерт группы «Пилот» в Перми отменили за день до мероприятия
- Волочкова назвала смерть Наталии Касаткиной большой утратой для русского балета
- Любимова: кинотеатрам в России не хватает порядка 50 фильмов в год
- СМИ: Генри Кавилл снялся в фильме «Дэдпул и Росомаха»
- Старовойт предупредил о попытках диверсантов проникнуть в Курскую область
- Суд заочно арестовал бывшего главу «Ленфильма» Щербакова
- Один человек погиб и шестеро пострадали при атаке на Белгород
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru