Над Белгородской и Курской областями уничтожили 14 дронов ВСУ

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство уточнило, что 11 дронов перехватили и уничтожили над Белгородской областью, еще три БПЛА — над Курской.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали поселок Прохоровка, никто не пострадал, напоминает телеканал «360».

