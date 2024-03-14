Над Белгородской и Курской областями уничтожили 14 дронов ВСУ

Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 14 украинских беспилотников самолетного типа над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны.

МЧС: на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — подчеркнули в ведомстве.

Министерство уточнило, что 11 дронов перехватили и уничтожили над Белгородской областью, еще три БПЛА — над Курской.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали поселок Прохоровка, никто не пострадал, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Курская ОбластьБелгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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