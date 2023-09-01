Старовойт: Курчатов был атакован одним беспилотником

Ранее Старовойт сообщил, что Курчатов атаковали два украинских дрона, напоминает Ura.ru. По словам главы региона, были повреждены жилой дом и административное здание, отмечает «Свободная пресса».

«Подробности об утреннем налете БПЛА ... Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад», — указал губернатор.

Чиновник отметил, что падение еще одного летательного аппарата не подтвердилось, пролет первого дрона по ошибке приняли за еще один БПЛА. По словам Старовойта, никто не пострадал.

