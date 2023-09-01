Старовойт: Курчатов был атакован одним беспилотником
Атомоград Курчатов в Курской области атаковал один беспилотный летательный аппарат, заявил глава региона Роман Старовойт. Губернатор уточнил подробности ЧП в своем Telegram-канале.
Ранее Старовойт сообщил, что Курчатов атаковали два украинских дрона, напоминает Ura.ru. По словам главы региона, были повреждены жилой дом и административное здание, отмечает «Свободная пресса».
«Подробности об утреннем налете БПЛА ... Подтверждено попадание одного беспилотника по нежилому зданию, незначительно поврежден фасад», — указал губернатор.
Чиновник отметил, что падение еще одного летательного аппарата не подтвердилось, пролет первого дрона по ошибке приняли за еще один БПЛА. По словам Старовойта, никто не пострадал.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Старовойт: Курчатов был атакован одним беспилотником
- Турчак: Состояние депутата Сокола оценивается как тяжелое, он в реанимации
- Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум
- Politico: Киев получит первые 10 танков Abrams в середине сентября
- СМИ: Посольство России проверяет информацию об аресте россиянина на Кипре
- Тишковец заявил, что осень и зима в России будут теплее нормы
- СМИ: Отставка Уоллеса стала потерей для Украины
- Марочко сообщил об украинских националистах под Красным Лиманом
- Кандидат в президенты США признал вину Вашингтона в подрыве «Северных потоков»
- С 1 сентября в РФ вступил в силу запрет вешать гаджеты на лобовое стекло машины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru