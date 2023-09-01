Два украинских беспилотника атаковали Курчатов
Украинские беспилотники атаковали атомоград Курчатов в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Курчатов атаковали два украинских беспилотника. Повреждены административное здание и жилой дом», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Специалисты оценивают размеры ущерба на месте происшествия. Подробности ЧП уточняются, пишет Ura.ru.
Накануне украинские войска обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе области. Никто не пострадал, однако осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады четырех домовладений, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru