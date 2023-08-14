Старовойт: Глушковский район попал под обстрел со стороны Украины
Украинские войска в понедельник ведут обстрел Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Прилеты зафиксированы в населенных пунктах Алексеевка, Волфино и Теткино. Пострадавших нет, жилые дома не повреждены, уточнил Старовойт.
В результате обстрела в селе Волфино нарушено электроснабжение. Работы по восстановлению электричества продолжатся во вторник, написал губернатор.
Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».
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