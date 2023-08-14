Старовойт: Глушковский район попал под обстрел со стороны Украины

Украинские войска в понедельник ведут обстрел Глушковского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

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Прилеты зафиксированы в населенных пунктах Алексеевка, Волфино и Теткино. Пострадавших нет, жилые дома не повреждены, уточнил Старовойт.

В результате обстрела в селе Волфино нарушено электроснабжение. Работы по восстановлению электричества продолжатся во вторник, написал губернатор.

Российские силы противовоздушной обороны в понедельник сбили два объекта в районе села Пушкарное в Белгородской области. В результате инцидента никто не пострадал, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ОбстрелУкраинаКурская Область

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