Стало известно, сколько человек погибли в ходе беспорядков в Казахстане

По данным агентства, больше всего жертв волнений в Алма-Ате - 103 человека, в том числе дети.

В Кызылординской области погиб 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – 8.

Сведения о погибших в результате массовых протестов в республике были предоставлены 9 января, уточняет Газета.ru.

Ранее стало известно, что задержаны более 5 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

