Стало известно, сколько человек погибли в ходе беспорядков в Казахстане
Во время беспорядков и незаконных протестов в Казахстане погибли 164 человека, соообщает в Telegram-канал «Sputnik Казахстан».
По данным агентства, больше всего жертв волнений в Алма-Ате - 103 человека, в том числе дети.
В Кызылординской области погиб 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – 8.
Сведения о погибших в результате массовых протестов в республике были предоставлены 9 января, уточняет Газета.ru.
Ранее стало известно, что задержаны более 5 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.
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