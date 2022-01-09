Стало известно, сколько человек погибли в ходе беспорядков в Казахстане

Во время беспорядков и незаконных протестов в Казахстане погибли 164 человека, соообщает в Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

Омбудсмен подтвердила гибель трех детей в Казахстане из-за беспорядков

По данным агентства, больше всего жертв волнений в Алма-Ате - 103 человека, в том числе дети.

В Кызылординской области погиб 21 человек, в Жамбылской – 10, в Алматинской – 8.

Сведения о погибших в результате массовых протестов в республике были предоставлены 9 января, уточняет Газета.ru.

Ранее стало известно, что задержаны более 5 тысяч человек, возбуждено 125 уголовных дел из-за беспорядков в Казахстане. Об этом сообщает пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЖертвыБеспорядкиПогибшиеКазахстан
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