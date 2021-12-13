Стало известно об отце подрывника Серпуховского монастыря

Отец 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове, Андрей Струженков «очень честный и ответственный» человек. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал его коллега Алексей.

Он назвал отца злоумышленника позитивной личностью, выполнявшей все поручения, «золотым человеком» и личным другом. По словам собеседника издания, Андрей Струженков «добрейший души человек», не имеет вредных привычек.

При этом Алексей подчеркнул, что никогда лично не видел самого Струженкова младшего.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство в Серпуховском женском монастыре. Пострадало 12 человек, в том числе и сам подрывник. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Нарушителя осмотрели, опасных предметов при нем обнаружено не было.

Сообщается, что в прошлом злоумышленник являлся воспитанником гимназии. Предположительно, мотивом преступления стала ненависть к преподавателям школы и монахиням.