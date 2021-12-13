Стало известно об отце подрывника Серпуховского монастыря
Отец 18-летнего Владислава Струженкова, устроившего взрыв в Введенском Владычном женском монастыре в Серпухове, Андрей Струженков «очень честный и ответственный» человек. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказал его коллега Алексей.
Он назвал отца злоумышленника позитивной личностью, выполнявшей все поручения, «золотым человеком» и личным другом. По словам собеседника издания, Андрей Струженков «добрейший души человек», не имеет вредных привычек.
При этом Алексей подчеркнул, что никогда лично не видел самого Струженкова младшего.
13 декабря 18-летний Владислав Струженков привел в действие самодельное взрывное устройство в Серпуховском женском монастыре. Пострадало 12 человек, в том числе и сам подрывник. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Нарушителя осмотрели, опасных предметов при нем обнаружено не было.
Сообщается, что в прошлом злоумышленник являлся воспитанником гимназии. Предположительно, мотивом преступления стала ненависть к преподавателям школы и монахиням.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что жизням пострадавших при взрыве подростков ничего не угрожает. По его словам, экстренные службы сработали оперативно.
Региональное следственное управление возбудило уголовные дела по факту покушения на убийство и незаконного оборота взрывного устройства. На месте происшествия проводятся следственные действия, работают правоохранители и спецназ.
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