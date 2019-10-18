Стало известно об аресте еще одного начальника ОМВД «Дорогомилово»
В Москве арестован еще один руководитель ОМВД "Дорогомилово" – глава отдела уголовного розыска Сергей Устинов, подозреваемый в получении взятки. Об этом сообщает Интерфакс.
Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал замглавы ОМВД «Дорогомилово» Дмитрий Смирнов по подозрению в мошенничестве.
Как и Смирнову, суд назначил Устинову арест на два месяца. Оба обвиняются в получении взятки на сумму 3,5 рублей.
Накануне стало известно, что хаместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в мошенничестве на крупную сумму.
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