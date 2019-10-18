Стало известно об аресте еще одного начальника ОМВД «Дорогомилово»

В Москве арестован еще один руководитель ОМВД "Дорогомилово" – глава отдела уголовного розыска Сергей Устинов, подозреваемый в получении взятки. Об этом сообщает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Пресненский суд Москвы арестовал замглавы ОМВД «Дорогомилово» Дмитрий Смирнов по подозрению в мошенничестве.

Как и Смирнову, суд назначил Устинову арест на два месяца. Оба обвиняются в получении взятки на сумму 3,5 рублей.

Накануне стало известно, что хаместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в мошенничестве на крупную сумму.

