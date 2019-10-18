В Москве арестован замглавы ОМВД «Дорогомилово» по подозрению в мошенничестве
Заместитель начальника ОМВД России по району Дорогомилово Дмитрий Смирнов арестован по подозрению в мошеннических действиях. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, арест на Смирнова наложен до 18 декабря. Он подозревается в получении взятки в размере 3,5 млн рублей за содействие гражданину, в отношении которого шла проверка.
Адвокат Смирнова и сам подозреваемый просили избрать мерой пресечения домашний арест в связи с наличием маленького ребенка и болеющей матери.
Накануне стало известно, что заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в мошенничестве на крупную сумму.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Барселоне не менее 500 тысяч человек участвуют в Марше за свободу
- СМИ: Полицейский пнул «пьяного мальчика» после смертельной аварии
- Путин приветствует Всемирный русский народный собор, посвящённый народосбережению
- Эрдоган обсудит с Путиным вывод курдов из Манбиджа
- Путин одобрил создание Военно-строительной компании