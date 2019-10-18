В Москве арестован замглавы ОМВД «Дорогомилово» по подозрению в мошенничестве

Заместитель начальника ОМВД России по району Дорогомилово Дмитрий Смирнов арестован по подозрению в мошеннических действиях. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, арест на Смирнова наложен до 18 декабря. Он подозревается в получении взятки в размере 3,5 млн рублей за содействие гражданину, в отношении которого шла проверка.

Адвокат Смирнова и сам подозреваемый просили избрать мерой пресечения домашний арест в связи с наличием маленького ребенка и болеющей матери.

Накануне стало известно, что заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в мошенничестве на крупную сумму.

