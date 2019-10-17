Замглавы Генштаба ВС РФ подозревают в крупном мошенничестве

Заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил России, генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в мошенничестве на крупную сумму. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник.

Отмечается, что своей вины Арсланов не признал. Как пишет агентство со ссылкой на «Комменсант», генерал проходит по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ. Вместе с ним в этом деле фигурирует начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления ВС РФ полковник Павел Кутахов.

Им предъявлено обвинение в совершении ряда хищений денежных средств при исполнении госконтрактов. По данным следствия, общий ущерб от их действий превысил 1 млрд рублей.



