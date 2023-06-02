Стало известно о взрывах в небе над Курском
2 июня 202302:03
Мощные взрывы слышны в небе над Курском, сообщает Telegram-канал Shot.
По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. По словам местных жителей, было слышно как минимум три громких взрыва. Также сообщается о яркой вспышке.
Как заявил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт, система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском. Глава области не уточнил информацию о пострадавших.
Ранее беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru