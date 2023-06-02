Стало известно о взрывах в небе над Курском

По предварительным данным, работает система противовоздушной обороны. По словам местных жителей, было слышно как минимум три громких взрыва. Также сообщается о яркой вспышке.

Как заявил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт, система ПВО сбила несколько украинских беспилотников рядом с Курском. Глава области не уточнил информацию о пострадавших.

Ранее беспилотник сбросил боеприпас на подстанцию в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

