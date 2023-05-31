Власти опровергли сообщения о прорыве диверсантов в Курскую область

«Новая дезинформация от ЦИПсО: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ», - говорится в публикации.

Власти призвали местных жителей не поддаваться панике и сохранять бдительность.

Губернатор Курской области Роман Старовойт 31 мая сообщил о ранее двух человек в Кореневском районе в результате атаки со стороны Украины. Одного пострадавшего госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».

