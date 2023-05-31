Власти опровергли сообщения о прорыве диверсантов в Курскую область
Информация о прорыве диверсионной группы в Кореневский район Курской области не соответствует действительности. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.
«Новая дезинформация от ЦИПсО: в этот раз они пишут курянам от лица ФСБ», - говорится в публикации.
Власти призвали местных жителей не поддаваться панике и сохранять бдительность.
Губернатор Курской области Роман Старовойт 31 мая сообщил о ранее двух человек в Кореневском районе в результате атаки со стороны Украины. Одного пострадавшего госпитализировали, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru