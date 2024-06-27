Стало известно о пропаже двух пассажиров сошедшего с рельсов в Коми поезда
Власти не располагают данными о двух пассажирах сошедшего с рельсов поезда, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление депутата совета муниципального образования Инты Олега Меладзе.
По его словам, пропавшие ехали в десятом вагоне. Это мужчина из восьмого купе, и девушка 15-16 лет из шестого купе. Остальные пассажиры будут доставлены до станции Печора, откуда смогут отправиться к месту следования.
Депутат отметил, что при ЧП больше всего получил повреждения десятый вагон, который отцепился от предыдущего и сильно деформировался после падения с насыпи. Три вагона упали на бок, два других повалились наполовину.
По данным Минздрава, при сходе вагонов пострадали не менее 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru