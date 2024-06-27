Стало известно о пропаже двух пассажиров сошедшего с рельсов в Коми поезда

По его словам, пропавшие ехали в десятом вагоне. Это мужчина из восьмого купе, и девушка 15-16 лет из шестого купе. Остальные пассажиры будут доставлены до станции Печора, откуда смогут отправиться к месту следования.

Депутат отметил, что при ЧП больше всего получил повреждения десятый вагон, который отцепился от предыдущего и сильно деформировался после падения с насыпи. Три вагона упали на бок, два других повалились наполовину.

По данным Минздрава, при сходе вагонов пострадали не менее 40 человек. Состояние семерых из них, в том числе одного ребенка, квалифицируется как тяжелое, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

