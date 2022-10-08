Стало известно имя предполагаемого владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика

По его данным, мужчина продал тягача International Prostar, но новый владелец не переоформил его на свое имя.

Ранее Следственный комитет заявил, что по месту жительства Юсубова начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут передвижения грузовика и документацию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

