Стало известно имя предполагаемого владельца взорвавшегося на Крымском мосту грузовика
Житель Краснодара Борис Юсубов является предположительным владельцем грузового автомобиля, который взорвался утром в субботу на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash 8 октября.
По его данным, мужчина продал тягача International Prostar, но новый владелец не переоформил его на свое имя.
Ранее Следственный комитет заявил, что по месту жительства Юсубова начаты следственные действия. Следователи изучают маршрут передвижения грузовика и документацию, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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