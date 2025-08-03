Стало известно, где фигуранты дела о теракте в «Крокусе» хранили оружие

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в квартирах в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что с начала июня 2023 года и до конца марта 2024-го в Каспийске злоумышленники воспользовались четырьмя квартирами, в Екатеринбурге — двумя, а в подмосковном поселке Путилково — одной. При этом в документах подчеркивается, что не все жилые помещения и тайники были установлены.