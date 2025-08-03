Стало известно, где фигуранты дела о теракте в «Крокусе» хранили оружие

Фигуранты дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» хранили оружие, боеприпасы и взрывчатку в квартирах в Каспийске, Красногорске и Екатеринбурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что с начала июня 2023 года и до конца марта 2024-го в Каспийске злоумышленники воспользовались четырьмя квартирами, в Екатеринбурге — двумя, а в подмосковном поселке Путилково — одной. При этом в документах подчеркивается, что не все жилые помещения и тайники были установлены.

В деле о теракте в «Крокусе» появились новые детали

До этого Telegram-канал «Радиоточка НСН» писал, что для осуществления теракта злоумышленники получили оружие от сообщников из Дагестана, которые привезли его с Северного Кавказа на машине со специальным тайником.

Ранее «Известия» сообщили, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» скрылись с места преступления потому, что их оружие заклинило, а патроны к нему заканчивались.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ЕкатеринбургКвартираТерактОружиеКрокус Сити Холл

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