Стало известно число погибших при крушении вертолёта погранслужбы Азербайджана

Мехтиев добавил, что пресс-служба ГПС уже опубликовала список погибших и раненых, а также выразил соболезнования семьям и близким жертв трагедии.

Инцидент произошёл 30 ноября во время учений на авиаполигоне Гараэйбат в Хызинском районе близ Баку. По факту крушения вертолёта азербайджанская генпрокуратура возбудила уголовное дело.

