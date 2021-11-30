Стало известно число погибших при крушении вертолёта погранслужбы Азербайджана

Заместитель начальника Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана Ильхам Мехтиев заявил, что в результате крушения вертолёта ГПС погибли четырнадцать человек, ещё двое пострадали, сообщает агентство АПА.

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Мехтиев добавил, что пресс-служба ГПС уже опубликовала список погибших и раненых, а также выразил соболезнования семьям и близким жертв трагедии.

Инцидент произошёл 30 ноября во время учений на авиаполигоне Гараэйбат в Хызинском районе близ Баку. По факту крушения вертолёта азербайджанская генпрокуратура возбудила уголовное дело.

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