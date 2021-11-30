В Азербайджане разбился вертолет Госпогранслужбы
Вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во время учений на авиаполигоне Гараэйбат в Хызинском районе близ Баку. Об этом говорится в совместном заявлении Госпогранслужбы и Генпрокуратуры республики.
Отмечается, что вертолет разбился около 10:40 (09:40 мск).
«По имеющимся данным, в результате есть погибшие и раненые среди экипажа вертолета», — подчеркивается в сообщении ведомств.
На месте происшествия находится руководство Госпогранслужбы и Генпрокуратуры, отмечает RT.
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