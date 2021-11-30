В Азербайджане разбился вертолет Госпогранслужбы

Вертолет Государственной пограничной службы Азербайджана потерпел крушение во время учений на авиаполигоне Гараэйбат в Хызинском районе близ Баку. Об этом говорится в совместном заявлении Госпогранслужбы и Генпрокуратуры республики.

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Отмечается, что вертолет разбился около 10:40 (09:40 мск).

«По имеющимся данным, в результате есть погибшие и раненые среди экипажа вертолета», — подчеркивается в сообщении ведомств.

На месте происшествия находится руководство Госпогранслужбы и Генпрокуратуры, отмечает RT.

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