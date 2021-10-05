В Канаде вертолет упал в океан

Вертолет потерпел крушение над водами Тихого океана в Канаде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал CBC.

Отмечается, что пилот вертолета числится пропавшим без вести. Ведутся его поиски.

Инцидент произошел районе пролива Джорджии на западе страны. На борту грузового вертолёта Kaman K-MAX находился только пилот. О причинах крушения не сообщается.

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ТЕГИ:КанадаВертолет
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