Стали известны причины аварийной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга

После передачи сообщения с борта самолета лайнер находится в небе, вырабатывая авиакеросин до допустимой посадочной массы.

По информации пресс-службы «Уральских авиалиний», на борту находятся 149 человек.

Лайнер А-320 с бортовым номером VP-BQW в «Уральских авиалиниях» задействован с 25 декабря 2016 года, первый полет совершил 28 ноября 2006 года.

