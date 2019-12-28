Стали известны причины аварийной посадки самолета в аэропорту Екатеринбурга
Предстоящая аварийная посадка в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге самолета А-320, выполнявшего рейс U 62931 Екатеринбург-Симферополь, вызвана сбоем в работе датчика скорости. Командир экипажа проинформировал наземные службы и принял решение вернуть самолет в воздушную гавань.
«КВС сообщил диспетчеру о неправильной работе датчика скорости. Из-за этого принято решение возвращаться. В аэропорту тревогу не объявляли», — сообщает URA.RU со ссылкой на источник в экстренных службах.
После передачи сообщения с борта самолета лайнер находится в небе, вырабатывая авиакеросин до допустимой посадочной массы.
По информации пресс-службы «Уральских авиалиний», на борту находятся 149 человек.
Лайнер А-320 с бортовым номером VP-BQW в «Уральских авиалиниях» задействован с 25 декабря 2016 года, первый полет совершил 28 ноября 2006 года.
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