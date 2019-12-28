Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге
28 декабря 201914:58
Самолет, совершавший рейс Екатеринбург-Симферополь, готовится к экстренной посадке в аэропорту «Кольцово». Об этом сообщили в субботу в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии».
«При выполнении рейса Екатеринбург-Симферополь на борту сработал датчик неисправности одной из систем. Самолет возвращается в аэропорт "Кольцово". Для этого вырабатывает топливо для обеспечения безопасности», - заявил представитель пресс-службы РИА Новости.
Время посадки запланировано на 16.45 (14.45 мск).
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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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