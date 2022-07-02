Стали известны подробности спасения единственного выжившего пассажира самолета Ан-2
Павел Кривошапкин, пассажир потерпевшего авиакатастрофу в Якутии самолета Ан-2, рассказал подробности крушения воздушного судна и о десяти днях, проведенных в тайге в ожидании спасения.
«Туман. Помню только первый сильный удар. Дальше ничего не помню. Проснулся от дыма. Пришлось дверь выламывать. Там был огонь. <…> Рядом сидел часа три, потом спустился к речке. <…> Там костер сделал», — рассказал потерпевший «Известиям».
По словам Кривошапкина, после авиакатастрофы он ушел от места падения самолета и набрел на заброшенный дом, где обнаружил немного еды. Спустя какое-то время услышал вертолет, выбежал на улицу и начал ему махать флажком.
«В это время они увидели», — пояснил выживший пассажир.
В настоящее время Павел Кривошапкин находится в хирургическом отделении республиканской больницы №2. Его «состояние его считается тяжелым, но стабильным», рассказал заведующий травмацентром первого уровня медучреждения Анатолий Горохов.
Самолёт Ан-2, следовавший по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пропал с радаров 21 июня. На борту воздушного судна находились один пассажир и два члена экипажа.
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