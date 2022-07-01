Один человек выжил при крушении самолета Ан-2 в Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев в своём Telegram-канале заявил, что после крушения самолёта Ан-2 выжил один человек.

В Якутии нашли обломки пропавшего самолета Ан-2

По его словам, это находившийся на борту Павел Кривошапкин, которого на вертолёте доставят в Якутск, где окажут всю необходимую помощь.

«Это самое настоящее чудо», - подчеркнул Николаев

Также глава Якутии добавил, что на месте происшествия в Кобяйском районе были обнаружены тела двух человек, и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Самолёт Ан-2, следовавший по маршруту Ус-Хатынг — Вертикальный — Ус-Хатынг, пропал с радаров 21 июня. На борту воздушного судна находились один пассажир и два члена экипажа.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЯкутияКрушение СамолетаАн-2
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