В Якутии пропал Ан-2 с тремя людьми на борту

Легкий самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии, на борту находилось три человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.

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По данным ведомства, воздушное судно не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный».

«Установлено, что самолет вылетел в 06:30 [00:30 мск] 21 июня по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын», — указали в МЧС.

По предварительным данным, на борту Ан-2 находились двое членов экипажа, один пассажир и тонна груза, пишет Газета.ру.

Пропавший самолет принадлежал частной организации. К поискам воздушного судна привлекут самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, отмечает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МЧС РФСамолетЯкутия
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