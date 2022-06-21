В Якутии пропал Ан-2 с тремя людьми на борту
Легкий самолет Ан-2 пропал с радаров в Якутии, на борту находилось три человека. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МЧС России.
По данным ведомства, воздушное судно не приземлилось в назначенное время на площадке «Вертикальный».
«Установлено, что самолет вылетел в 06:30 [00:30 мск] 21 июня по маршруту Ус Хатын (Якутск) — Вертикальный (Кобяйский район) — Ус Хатын», — указали в МЧС.
По предварительным данным, на борту Ан-2 находились двое членов экипажа, один пассажир и тонна груза, пишет Газета.ру.
Пропавший самолет принадлежал частной организации. К поискам воздушного судна привлекут самолет Ан-26 и вертолет Ми-8, отмечает РИА ФАН.
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