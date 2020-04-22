Стали известны подробности смерти замглавы департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, тело которого обнаружили в Крыму, находился в съемной квартире в Крыму. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ. Отмечается, что первичный осмотр тела чиновника не выявил следов насильственной смерти.
Ошарин пропал в конце марта. Он выехал по делам в Краснодарский край. Затем его заметили в Ялте, куда его, по некоторым данным, привез таксист. В последний раз он выходил на связь 25 марта.
Ранее дочь чиновника подтвердила факт пропажи отца. Она сообщила в соцсетях, что расследование ведется одновременно в Москве и Крыму.
Сегодня, 22 апреля, СМИ сообщили об обнаружении тела Ошарина. Правоохранительные органы выясняют причину смерти мужчины. Пост замглавы департамента культуры города Москвы он занял в 2018 году.
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