Замглавы департамента культуры Москвы найден мертвым в Крыму
Ззаместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин, который пропал несколько недель назад, найден мертвым в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.
Собеседник агентства подтвердил, что чиновника нашли мертвым на территории полуострова. В настоящее время выясняется причина его смерти.
Ошарин пропал в конце марта. Он выехал по делам в Краснодарский край. Затем его заметили в Ялте, куда его, по некоторым данным, привез таксист.
Ранее дочь чиновника подтвердила факт пропажи отца. Она сообщила в соцсетях, что расследование ведется одновременно в Москве и Крыму.
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