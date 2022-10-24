Стали известны подробности ликвидации спецназа ВСУ под Херсоном
Военнослужащие Вооруженных сил России ликвидировали две роты спецназа ВСУ в ходе попытки украинских спецназовцев провести разведку боем под Херсоном с применением невоенной техники. О подробностях случившегося сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
По данным источника, утром 24 октября две роты 3-го и 8-го отдельных полков Сил специальных операций Украины произвели вылазку в укрепрайон войск ВС России в населенных пунктах Борозенское и Пятихатки, находящихся в 150 километрах к северо-востоку от Херсона.
Бойцы спецназа ВСУ использовали три легких броневика Husky TSV, переоборудованных для применения советского противотанкового ракетного комплекса «Фагот». Также к ним на самосвалах, автобусе и пикапах, оборудованных крупнокалиберными пулеметами, прибыло подкрепление — военнослужащие 17-го батальона территориальной обороны ВСУ.
Российские военные смогли обнаружить противника около 5 часов утра при помощи беспилотного летательного аппарата «Орлан-30», после чего по колонне военнослужащих ВСУ был нанесен удар штурмовиками Су-25 Воздушно-космических сил России. Также бойцы украинского спецназа были атакованы 152-миллиметровыми пушками «Гиацинт-Б» и реактивными комплексами «Смерч», развернутыми на первой линии обороны на Криворожской тактической дуге. В результате столкновения были уничтожены более 80 украинских военных, также выведено из строя порядка десяти единиц техники, в том числе гражданские транспортные средства и все бронеавтомобили Husky TSV.
Ранее Минобороны России заявило об отражении атак ВСУ на четырех направлениях. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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