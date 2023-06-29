Полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП под Воронежем

27 июня сотрудник правоохранительных органов в отпуске выезжал со второстепенной дороги на трассу «Обход города Воронежа» и нарушил требования знака «Уступите дорогу». Его автомобиль столкнулся с «Ладой-Грантой», которым управляла 33-летняя женщина. «Гранта» вылетела на встречную полосу и попала под удар Mercedes-Benz Actros, после чего улетела в кювет.

От полученных травм женщина скончалась.

Полицейский покинул место аварии. Позже он был задержан и стал фигурантом уголовного дела.

