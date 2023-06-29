Полицейского подозревают в совершении смертельного ДТП под Воронежем
Сотрудники ОМВД Воронежской области задержали коллегу, который устроил смертельную автоаварию, сообщает «РЕН ТВ».
27 июня сотрудник правоохранительных органов в отпуске выезжал со второстепенной дороги на трассу «Обход города Воронежа» и нарушил требования знака «Уступите дорогу». Его автомобиль столкнулся с «Ладой-Грантой», которым управляла 33-летняя женщина. «Гранта» вылетела на встречную полосу и попала под удар Mercedes-Benz Actros, после чего улетела в кювет.
От полученных травм женщина скончалась.
Полицейский покинул место аварии. Позже он был задержан и стал фигурантом уголовного дела.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru