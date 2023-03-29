Стали известны подробности автоаварии с четырьмя погибшими в Крыму
29 марта 202300:01
Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Крыму, сообщает «РЕН ТВ».
Около поселка городского типа Вольное пассажирский поезд №8 столкнулся с Skoda Octavia. В автоаварии погибли четыре человека, среди которых двое детей.
Движение поездов было прервано на час. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.
Отмечается, что поезд следовал из Севастополя в Санкт-Петербург.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru