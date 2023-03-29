Стали известны подробности автоаварии с четырьмя погибшими в Крыму

Стали известны подробности смертельного дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Крыму, сообщает «РЕН ТВ».

На Урале в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Около поселка городского типа Вольное пассажирский поезд №8 столкнулся с Skoda Octavia. В автоаварии погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Движение поездов было прервано на час. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Отмечается, что поезд следовал из Севастополя в Санкт-Петербург.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДТПКрым

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