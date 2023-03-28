СМИ: Четыре человека погибли в результате столкновения поезда с автомобилем в Крыму

В результате столкновения поезда с автомобилем на железнодорожном переезде в Крыму погибло четыре человека, в том числе двое детей, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники.

На Урале в ДТП с грузовиком погибли пять человек

Отмечается, что поезд следовал из Севастополя в Санкт-Петербург. Трагедия произошла недалеко от села Вольное в районе Джанкоя.

По данным СМИ, на месте происшествия находятся сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Орлом после лобового столкновения с фурой погибли сооснователь известной сети ресторанов «Сыроварня» Алексей Левин, его брат, и жена, детектив и эксперт на телевидении Светлана Левина.



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ФОТО: Управление Следственного комитета по Саратовской области
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