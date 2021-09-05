Стали известны обстоятельства в хабаровской колонии перед дракой заключенных

Осужденные исправительной колонии №14 в Амурске в Хабаровском крае жаловались на недостаток медицинских специалистов. Об этом рассказывает ТАСС со ссылкой на членов краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Медики рассказали о состоянии пострадавших в драке в колонии под Хабаровском

«[Жалобы на] что-то серьезное не поступали. Были обращения, связанные с недостатком узких медицинских специалистов и вывозом на лечение за пределы колонии», — цитирует сообщение Газета.ru.

Напомним, в ИК-14 в результате драки между двумя группами осужденных двое заключенных погибли, четверо госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».

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