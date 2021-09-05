Медики рассказали о состоянии пострадавших в драке в колонии под Хабаровском

Четверо заключенных, раненых во время массовой драки в Четверо осужденных, пострадавших в драке в исправительной колонии №14 в Хабаровском крае, госпитализированы в состоянии средней тяжести. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

Следком возбудил уголовное дело в связи с убийствами в колонии под Хабаровском

«Два пациента - в Комсомольске-на-Амуре в горбольнице №7, их госпитализировали в нейрохирургическое отделение. Два пациента - в Амурской ЦРБ, в больнице – среднетяжёлые», -прокомментировали ситуацию в ведомстве.

Напомним, в ИК-14 в результате драки между двумя группами осужденных двое заключенных погибли, четверо госпитализированы.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям: «Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества» и «Убийство двух лиц».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ЗаключенныеПострадавшиеВрачиХабаровский КрайКолония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры