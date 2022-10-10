Очевидцы: МВД начало эвакуацию брошенных автомобилей на границе с Грузией
Началась эвакуация автомобилей, оставленных россиянами на границе с Грузией. Об этом сообщает автомобильный эксперт Александр Шумский в Telegram.
Ранее машины возле пограничного пункта Верхний Ларс, на границе России и Грузии, предлагали конфисковать и даже раздать семьям мобилизованных россиян. По словам автоэксперта, у КПП скопилось несколько сотен брошенных автомобилей. Теперь их эвакуируют на спецстоянки, при этом оформляя как находку: то есть, хозяевам, желающим получить транспортные средства обратно, придется платить только за эвакуатор.
Выдавать найденные на границе автомобили будут только собственнику и только при предъявлении паспорта транспортного средства, отмечает Шумский. Однако при наличии нотариально оформленной доверенности, автомобиль сможет забрать другое лицо. При этом заявление на выдачу необходимо будет зарегистрировать в МВД, а потому «в выходные забрать машину не получится», заключил автоэксперт.
Как ранее сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», после объявления в России частичной мобилизации, в конце сентября у КПП Верхний Ларс начали скапливаться автомобили россиян, желающих уехать из страны. Пробка, в которой единовременно стояли более пяти тысяч машин, растянулась на много километров, и ждать своей очереди приходилось сутками. Из-за этого многие бросали свои авто, чтобы пересечь границу пешком.
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