СМИ: власти Грузии разрешили россиянам переходить границу пешком

Грузинские власти разрешили россиянам переходить границу на КПП «Верхний Ларс» пешком, сообщает Telegram-канал Baza.

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По данным издания, решение было принято с целью сократить время ожидания в очереди для желающих попасть в республику граждан РФ. При этом «Верхний Ларс» не предназначен для пересечения границы пешком.

Отмечается, что к очереди из автомобилей теперь добавилась новая - из пешеходов.

«Правда, пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей», - говорится в сообщении.

Ранее пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана заявила об увеличении количества въезжающих в республику россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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