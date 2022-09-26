СМИ: власти Грузии разрешили россиянам переходить границу пешком
Грузинские власти разрешили россиянам переходить границу на КПП «Верхний Ларс» пешком, сообщает Telegram-канал Baza.
По данным издания, решение было принято с целью сократить время ожидания в очереди для желающих попасть в республику граждан РФ. При этом «Верхний Ларс» не предназначен для пересечения границы пешком.
Отмечается, что к очереди из автомобилей теперь добавилась новая - из пешеходов.
«Правда, пропускают пешком не всех. В первую очередь проход открыт для женщин и детей», - говорится в сообщении.
Ранее пограничная служба Комитета национальной безопасности Казахстана заявила об увеличении количества въезжающих в республику россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru