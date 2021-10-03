Стал известен подозреваемый в убийстве студенток в Гае

Ранее стали известны подробности жестокой расправы над студентками. В сообщении СК говорится, что жертвы родом из Башкирии. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Скончались студентки местного медколледжа. Они жили вместе на съемной квартире с первого курса. Сообщается, что погибшие хорошо учились, никаких претензий к ним со стороны преподавателей не было.

Полицейские нашли орудие убийства – кухонный нож. На телах девушек обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области груди и живота. Двух девушек убили внутри квартиры, третью ранили. Она успела выбежать на улицу и пройти еще около 70 метров от дома. Там нашли ее труп.

