Стал известен подозреваемый в убийстве студенток в Гае
Стал известен подозреваемый в убийстве трех студенток в Гае. Им оказался ранее судимый Александр Лазарев. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД по региону. Сейчас полицейские ищут его. Полиция просит всех, кому что-либо известно о подозреваемом, сообщить об этом, передает Газета.ru.
Ранее стали известны подробности жестокой расправы над студентками. В сообщении СК говорится, что жертвы родом из Башкирии. Девушкам было 17, 18 и 19 лет. Скончались студентки местного медколледжа. Они жили вместе на съемной квартире с первого курса. Сообщается, что погибшие хорошо учились, никаких претензий к ним со стороны преподавателей не было.
Полицейские нашли орудие убийства – кухонный нож. На телах девушек обнаружили многочисленные колото-резаные раны в области груди и живота. Двух девушек убили внутри квартиры, третью ранили. Она успела выбежать на улицу и пройти еще около 70 метров от дома. Там нашли ее труп.
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