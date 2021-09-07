СМИ: Убийца школьниц в Кемеровской области вошёл к ним в доверие

Сотрудница одной из школ города Киселёвска Кемеровской области заявила, что задержанный по подозрению в убийстве десятилетних школьниц Виктор Пестерников «втёрся в доверие к детям», сообщает NEWS.ru.

По её словам, прежде чем совершить преступление мужчина «эмоционально подготовил почву, чтобы дети стали ему доверять» - возле дома, где жили девочки, он общался и угощал других детей, ничего у них не просил и никуда их не звал.

«Он начал представляться: «Дядя Витя»... создал психологический настрой, который у ребёнка вызывает доверие», - отметила женщина, добавив, что из-за этого девочки не побоялись уйти с Пестерниковым.

Ранее в городе Киселёвск Кемеровской области две десятилетние девочки пропали по дороге домой из школы 6 сентября. Позже стало известно о задержании ранее судимого Виктора Пестерникова, который признался в убийстве школьниц и показал, где спрятал тела убитых девочек, пишет Ura.ru.